Visite guidée d’un joli petit château Renaissance, Château, Sandaucourt

Informations pratiques

Visite guidée d’un joli petit château Renaissance Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Château Vosges

adulte : 5 €, enfant : 2,5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir ce charmant petit château, son salon de musique, son bureau, sa salle de jeu, sa chambre d’apparat, etc…

La chapelle contient de nombreux habits sacerdotaux anciens et d’objets liturgiques.

Château 1 rue du château, 88170 Sandaucourt Sandaucourt 88170 Vosges Grand Est 06 60 34 63 50 Ce château de plaisance du début de la Renaissance comporte quatre tourelles rondes de défense et des bouches à feu en protégeant l’accès.

Il a été remis au goût du jour après la Guerre de Trente Ans : comblement des douves, agrandissement des fenêtres, création d’un nouvel escalier et de deux pavillons symétriques.

Ce château de dames a souvent été hérité de mère en fille. Un beau couloir au dallage original noir et blanc conduit les visiteurs dans les différentes pièces de réception comme un salon de musique, une salle de jeux ou encore un bureau. Une pièce a gardé son immense cheminée Renaissance, d’autres ont reçu des décors plus classiques avec des petites cheminées du XVIIIe siècle et des boiseries. Un charmant oratoire se trouve dans une des tours, un petit boudoir dans une autre. Un magnifique escalier mène à l’étage.

La chapelle avec ses colonnes monolithiques présente un musée des habits sacerdotaux qui rappellent les fastes des cérémonies célébrées avant Vatican II. Parking sur place.

Venez découvrir ce charmant petit château, son salon de musique, son bureau, sa salle de jeu, sa chambre d’apparat, etc…

©Marie-Claude Cognet