Visite guidée d’un lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel, Hôtentique Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée d’un lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Hôtentique Bordeaux Gironde

Tarif : 5€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:55:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:55:00+02:00

️ « La Maison Hôtentique » – Une demeure de caractère à découvrir exceptionnellement !

Construite à la fin du XIXᵉ siècle par l’architecte Pierre Durand, cette élégante maison familiale privée a récemment fait l’objet d’une réhabilitation soignée. Elle abrite un superbe ensemble de vitraux signés des ateliers Chauffrey, témoins du raffinement de l’époque.

Ouverture exceptionnelle des pièces de réception, de la bibliothèque et des étages.

Visite guidée par Fabienne Labat, guide-conférencière, qui vous fera découvrir l’histoire et les détails architecturaux de cette demeure d’exception.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtentique Bordeaux 83 boulevard du Président Wilson, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 60 97 87 03 https://hotentiquebordeaux.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077568557297;https://www.instagram.com/hotentique.bordeaux/;https://www.linkedin.com/company/h%C3%B4tentique-bordeaux/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.33detours.fr »}] Daté de 1898, ce lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel de vitraux signés Chauffrey, fait l’objet d’une rénovation ambitieuse. Initié par deux sœurs, ce pari un peu fou leur permet de préserver la mémoire de sa dernière occupante : leur grand-mère bien aimée.

Idéalement situé à 10mn de l’ultra centre, Hôtentique vous accueille dans un écrin fin XIXe siècle parfaitement équipé pour travailler dans des conditions optimales. L’hôtel particulier de 250 m2 orienté sur le jardin, se compose d’une enfilade de salons réceptifs, de deux salles de réunion et d’un grand espace de créativité. Sa capacité de 70 personnes et sa collection d’activités à vivre clé en main au sein d’un patrimoine architectural remarquable en font un lieu d’expériences inédites à Bordeaux.

Découvrez ce lieu de réception d’exception, dans une demeure privée bordelaise.

️ « La Maison Hôtentique » – Une demeure de caractère à découvrir exceptionnellement !

© Artiste-Associé Photographes