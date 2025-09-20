Visite guidée d’un logis seigneurial Château de Romefort Saint-Georges-des-Coteaux

Visite guidée d’un logis seigneurial Château de Romefort Saint-Georges-des-Coteaux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’un logis seigneurial 20 et 21 septembre Château de Romefort Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Du château médiéval au logis rural

Découvrez un modeste logis seigneurial, né des transformations, aux XVᵉ et XVIIᵉ siècles, d’un ancien château médiéval.

Au fil du temps, il devient le siège successif d’exploitations viticoles, puis laitières et céréalières.

Un témoignage discret mais précieux de l’évolution des fonctions d’un domaine rural à travers les siècles.

Château de Romefort Château de Romefort, 17810 Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 80 17 75 64 Au XVe siècle, cette petite seigneurie dépendait de la baronnie de Saint-Sauvant, puis elle est vendue à Arthus Lecomte, conseiller du roi et baron de La Chaume. D’autres propriétaires se succèdent et à compter de la fin du XVIIe siècle, ce sont de puissantes familles de Bordeaux qui en prennent possession, Romefort devenant une terre de rapport et une agréable et bucolique résidence secondaire…

Depuis 2018, le château et ses 40 hectares ont été acquis par la communauté d’agglomération de Saintes.

Sur le plan architectural, le logis du XVe siècle se présente toujours de nos jours comme un bâtiment d’aspect modeste couvert d’ardoises donnant sur une cour où ont été élevés des communs. Plus étonnante est la chapelle sur porche qui a été préservée de l’aile nord. Elle date également du XVe siècle et relève du style gothique flamboyant. L’ensemble est protégé au titre des Monuments historiques. Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Romain Fernande