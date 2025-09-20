Visite guidée d’un patrimoine géologique d’intérêt mondial Phosphatières du Cloup d’Aural Bach

Visite guidée d’un patrimoine géologique d’intérêt mondial 20 et 21 septembre Phosphatières du Cloup d’Aural Lot

Tarif : 10 € par adulte 18 ans, 7 € pour les 5-17 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:15:00

Mines de phosphates du XIXᵉ siècle : des grottes à ciel ouvert avec une végétation spécifique. Des fossiles de vertébrés retracent l’évolution de la vie et des paysages sur 30 millions d’années.

Dans le Quercy, plus de 300 phosphatières ont été exploitées puis abandonnées au XIXᵉ siècle. Depuis, des recherches ont été menées sur les fossiles retrouvés par divers laboratoires de recherche paléontologique. Plus de 200 sites paléontologiques retracent ainsi plus de 30 millions d’années d’évolution des animaux et des climats.

Le site des phosphatières du Cloup d’Aural est le seul accessible au public. Il est situé dans le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et dans la Réserve naturelle nationale du Lot, plus grande réserve géologique de France.

Phosphatières du Cloup d'Aural Cloup d'Aural, 46230 Bach Bach 46230 Lot Occitanie Situées à Bach dans le Lot au sud-ouest de la France, les phosphatières du Cloup d'Aural sont d'anciennes mines de la fin du XIXe siècle. L'exploitation a permis la découverte de fossiles. Le Quercy est ainsi la seule région au monde où l'on connaît l'évolution de la faune des climats sur plus de 30 millions d'années. Sur la D19 à 1,5 km de Bach et 2 km de Varaire.

