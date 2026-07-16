Visite guidée d’un pigeonnier, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés

Informations pratiques

Visite guidée d’un pigeonnier 18 – 20 septembre Les Jardins de Bois Gérard Aube

places limitées à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée.

Les Jardins de Bois Gérard Bois Gérard, 10130 Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est 06 07 02 97 02 Lieu-dit de 850 ans d’histoire, Bois Gérard comprend plusieurs bâtiments, dont un pigeonnier avec environ 1000 boulins à découvrir avec un guide.

La chapelle de Bois Gérard, Notre-Dame des Anges, a été construite vers 1815 par Monsieur Truchy de la Hupproye. Accès au site par la D22. Parking sur place.

Visite guidée.

Valentina Vitale Delaoutre