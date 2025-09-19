Visite guidée d’un site de Recyclage des déchets du BTP Le Lamentin 97285 Le Lamentin

Visite guidée d’un site de Recyclage des déchets du BTP Le Lamentin 97285 Le Lamentin vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée d’un site de Recyclage des déchets du BTP Vendredi 19 septembre, 08h00 Le Lamentin 97285 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

La visite du site de BR dure une heure.

Il est nécessaire que chaque visiteur soit muni de bouteilles d’eau, couvre-chef et chaussures fermées.

Le Lamentin 97285 Le Lamentin 97285, Martinique Le Lamentin 97232 LE SITE Carrière Morne Doré Martinique Martinique +596 696 43 16 77 https://www.touristrieldemartinique.fr/batimat-recyclage/

La visite du site de BR dure une heure.

Henri SALOMON