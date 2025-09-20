Visite guidée d’un théâtre à l’italienne Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc

Sur réservation, en jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Depuis sa réhabilitation en 2016, le théâtre des Bleus de Bar accueille de nombreux visiteurs. Portés par la mobilisation des bénévoles, des animations y sont régulièrement organisées pour entretenir et créer des animations. Venez à la rencontre de cette équipe passionnée et revivez les grandes heures du théâtre, entre patrimoine et culture.

Théâtre des Bleus de Bar 3 Rue du Roat, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0680525198 »}] Construit en 1900 et inauguré en juillet 1902, ce joli théâtre à l’Italienne de 400 places s’est tout d’abord appelé « Théâtre Nouveau », puis « Théâtre Jeanne d’Arc » et enfin « Théâtre des Bleus de Bar ». C’est sous ce dernier nom que les Barisiens le connaissent. De nombreuses troupes se sont produites dans ces lieux, des comédiens de la Comédie Française et de l’Odéon notamment ainsi que de nombreuses tournées réputées. D’importantes troupes locales telles « Les Tréteaux Barisiens » s’y sont produites près de 750 fois ! Il ferme ses portes dans les années 60 et devient un gymnase, mais conserve néanmoins tout son aménagement intérieur.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Théâtre des Bleus de Bar