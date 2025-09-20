Visite guidée d’un village lorrain remarquable Village Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Visite guidée d’un village lorrain remarquable Village Vigneulles-lès-Hattonchâtel samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’un village lorrain remarquable Samedi 20 septembre, 15h00 Village Meuse

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme Cœur de Lorraine. Nombre de places limité. Rendez-vous à l’aire de stationnement.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la découverte d’un remarquable village de Hattonchâtel, perché sur un éperon rocheux au cœur des Côtes de Meuse. Cette visite guidée vous plonge dans l’histoire de la Lorraine.

Village Rue miss Skinner, 55210 Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Hattonchâtel Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03-29-89-06-47 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr »}] Bâti sur un éperon rocheux, Hattonchâtel fut fortifié au IXe siècle par Hatton, évêque de Verdun, qui lui donna son nom. Le château, édifié vers 860 et remanié aux XIVe et XVIe siècles, fut détruit en 1634 sur ordre de Richelieu, puis fortement endommagé au cours de la Première Guerre mondiale. Grâce à la générosité de l’Américaine Belle Skinner, il fut reconstruit entre 1923 et 1928, tout en conservant des éléments anciens tels que le fossé ouest, l’arc du portail principal, une partie du mur nord et le niveau bas de la façade sud du logis. Le site domine la plaine de la Woëvre et offre un point de vue exceptionnel.

Dans le village, plusieurs témoins du patrimoine méritent l’attention : la Maison à la voûte (XIIe et XIVe siècles), la maison aux arcades, le lavoir reconstruit en 1921, le calvaire du XVIe siècle, l’église et ses vitraux signés Jacques Grüber, ainsi que le cloître du XIVe siècle dont subsiste une galerie et le portail de la chapelle de la même époque. On y trouve également un remarquable retable gothique daté de 1523, attribué à Ligier-Richier, sculpteur sammiellois, considéré comme l’une de ses œuvres majeures.

En 2023, ce village lorrain remarquable des Côtes de Meuse a été mis à l’honneur dans l’émission Le village préféré des Français présentée par Stéphane Bern, où il a obtenu une belle 5ᵉ place sur 14 villages en compétition. Aire de stationnement près de la maison à la Voûte et du monument aux morts

Journées européennes du patrimoine 2025

