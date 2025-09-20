Visite guidée d’un voilier fabriqué a Cherbourg au CMN en 1962 Port Chantereyne Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée d’un voilier fabriqué a Cherbourg au CMN en 1962 Port Chantereyne Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’un voilier fabriqué a Cherbourg au CMN en 1962 20 et 21 septembre Port Chantereyne Manche

Être en bonne condition physique pour monter à bord du bateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

LE LOUP ROUGE 1962

Emblématique Océan Racer des sixties, LE LOUP ROUGE est le 7eme Maïca à voute construit aux Constructions Mécanique de Normandie à Cherbourg en 1962.

Se basant sur son savoir-faire de technique aéronautique de bois moulé.

Conçu par le cabinet Illingworth et Primrose, sa forme élancée, ses boiseries et son son pont en teck mari un design raffiné aux performances exceptionnelles.

AMERAMI en à fait l’acquisition en 2017

Il à reçu le label « Bateau d’intérêt patrimonial Ass Patrimoine Maritime et Fluvial.

Basé à Cherbourg en Cotentin, il est en excellent état et fait l’objet de travaux permanents.

Le gréement dormant et courant ont étés remplacés tout en gardant sa bôme et son tangon en spruce.

De nos jours les MAÏCA perpétuent les succès d’autrefois lors de régates de yachts classiques.

Océan Racer 37, Le Loup Rouge participe à de nombreuses régates classiques, croisières et manifestations nautiques en Manche. Angleterre sud, Normandie Est et Ouest , Isles Anglo-Normandes et Bretagne sont ses terrains de prédilection.

Port Chantereyne Quai de la Hune, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 06 65 08 10 14 http://www.le-loup-rouge.fr https://www.facebook.com/groups/332611853953460/ Yacht Classique « Le Loup Rouge » Maïca CMN 1962

N°7/38 fabriqué à Cherbourg, Bateau reconnu d’intérêt patrimonial Sur RDV port Chantereyne

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Loup Rouge