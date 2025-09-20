Visite guidée d’une abbaye du XIe siècle Abbaye de Marbach Vœgtlinshoffen

Entrée libre sur réservation. Durée : 1h

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Après plusieurs années d’arrêt les visites guidées reprennent de plus belle avec une toute nouvelle équipe. Portés par François Maurer et Christophe Weck, les passionés de l’histoire de Marbach vous invitent à décourvrir ou re-découvrir l’histoire de ce lieu emblématique du Moyen Age à nos jours.

Avec le soutien de l’Office de Tourisme de Eguisheim, des visites guidées vous sont proposées pour les Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 sept prochain.

Inscription auprès de l’Office du Tourisme du Pays de Rouffach au 03 89 78 53 15

Abbaye de Marbach Lieu-dit Marbach, 68420 Obermorschwihr Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est 06 19 36 49 64 https://www.abbayedemarbach.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbayedemarbach.org/visites-guidu00e9es »}] L’abbaye de Marbach, fondée au XIᵉ siècle, connut une spectaculaire expansion et devint un centre de culture artistique et littéraire. Elle était réputée pour son scriptorium.

Manégold, jeune moine du prieuré de Lautenbach, est chargé d’écrire un mémoire de défense du pape Grégoire VII en 1084, lors de la Querelle des Investitures. Ce véritable pamphlet lui vaudra les foudres de l’empereur Henri IV. Il trouve refuge en Bavière, dans un couvent dont il deviendra le supérieur. C’est là que le seigneur Burckhart de Gueberschwihr, fondateur de l’abbaye de Marbach, lui demande de venir diriger ce nouveau monastère.

Du XIIᵉ siècle date son fameux « codex », rédigé par la chanoinesse Guta de Schwartzenthann et illustré par le chanoine Sintram de Marbach. L’abbaye connaît un second essor au XVIIIᵉ siècle, mais sa fermeture sous la Révolution et son abandon la relèguent au rang de « carrière » au début du XIXᵉ siècle. Il ne subsiste en élévation que le remarquable narthex de l’église médiévale. Parking de 50 places environ.

Les passionnés de l’histoire de l’abbaye de Marbach vous invitent à découvrir ce lieu emblématique qui fut, au XIIᵉ siècle, l’une des plus grandes abbayes du bassin rhénan.

