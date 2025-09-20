Visite guidée d’une ancienne pharmacie Village de Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance

Visite guidée d’une ancienne pharmacie Village de Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’une ancienne pharmacie Samedi 20 septembre, 14h30 Village de Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

⚱️ Visite guidée de l’ancienne pharmacie Gaubert

Plongez dans l’ambiance d’une pharmacie des XIXᵉ et XXᵉ siècles, restée intacte avec ses boiseries et ses pots d’apothicaire d’origine.

Profitez d’une visite guidée de l’ancienne pharmacie Gaubert et bénéficiez de l’accueil chaleureux des propriétaires.

Village de Saint-Sernin-sur-Rance Rue du fort, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie

Avec anciennes boiseries et pots d’apothicaire pharmacie St Sernin/Rance

© DR