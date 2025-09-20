Visite guidée d’une ancienne plâtrière Plâtrières de Surba Surba

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Retenue par La Fondation du Patrimoine, découvrez ce site important dans l’histoire industrielle du Tarasconnais.

Au pied du massif du Sédour, sur la commune de Surba, se trouvent les vestiges d’une ancienne usine à plâtre qui, jusqu’en 1957, exploitait un vaste gisement de gypse. Le site est composé de bâtiments tels que des fours droits uniques en France, des silos de stokage et des galeries d’exploitation.

Ce patrimoine, unique en Tarasconnais, comptait au XIXème et XXème siècle 25 usines « plâtrières » réparties sur 10 communes. Il n’en reste malheusement aujourd’hui que 3, dans un état de conservation très dégradé.

Mobilisés pour sa sauvegarde, la commune de Surba et l’assosiation Histoire et Patrimoine du Tarasconnais, grâce à son regretté Claude Builles, sont à l’initiative d’un beau projet de valorisation : une fois réhabilitée, l’usine de Surba pourra accueillir des animations culturelles pour découvrir ce lieu. Ce nouveau pôle culturel dynamisera le territoire et valorisera le patrimoine industriel local.

Pour approfondir le sujet, l’Association Autour du Sédour vous propose une exposition à la Salle de fêtes d’Arignac (au 1° étage) de 10h à 12h et de 14h à 16h.

© Association Autour du Sédour