Visite guidée : d’une architecture antiquisante à un décor Art nouveau Château Laurens Agde

Visite guidée : d’une architecture antiquisante à un décor Art nouveau Dimanche 21 septembre, 09h30 Château Laurens Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Villa d’exception – début du XXᵉ siècle

Partez pour une visite en déambulation semi-guidée au cœur d’une villa éclectique du début du XXᵉ siècle.

Structurée autour d’un atrium spectaculaire, baigné de lumière par une verrière de style Eiffel, elle évoque à la fois l’architecture domestique romaine et le style égyptisant.

Témoin singulier du goût de l’Antique et de l’Orient rêvé, cet ensemble architectural dévoile un rare répertoire décoratif Art nouveau méridional.

Château Laurens Avenue Raymond Pitet, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 09 71 00 53 00 https://chateaulaurens-agde.fr/ Villa-palais aux allures de temple antique, le château Laurens est un témoignage unique de l'Art nouveau méridional. Imaginé par un Agathois de 25 ans, cette villa inscrite au titre des Monuments historiques, édifiée vers 1900, est un manifeste de l'art de vivre à la Belle Époque. Ses décors extravagants et son mobilier exceptionnel conjuguent des influences égyptiennes, gréco-romaines et orientales.

Au terme de 10 ans de travaux de restauration, le plus grand chantier de la région Occitanie, ce monument dévoile aujourd’hui une œuvre d’art total, intimement liée à son propriétaire, esthète et voyageur passionné.

Embarquez pour un voyage onirique !

Journées européennes du patrimoine 2025

© Milena Perraud, château Laurens, ville d’Agde