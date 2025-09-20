Visite guidée d’une cabine de conduite Gare SNCF Bourges

Visite guidée d’une cabine de conduite Gare SNCF Bourges samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’une cabine de conduite 20 et 21 septembre Gare SNCF Cher

Places limités à 5 personnes par visite et par cabine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez vous mettre dans la peau du conducteur (ou de la conductrice) d’une cabine de train et discuter avec lui/elle de son métier.

Posez toutes les questions sur le fonctionnement et la conduite d’un train !

Gare SNCF Place du Général-Leclerc 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Bourges 2028, Capitale européenne de la culture. Parking devant et sur le côté de la gare. Un autre parking est également disponible de l’autre côté de la passerelle.

Bus de ville Agglobus (gratuits).

