Visite guidée D’une cave à l’autre 5-7 rue Lagréou Bayonne

5-7 rue Lagréou 5-7 Rue Lagréou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrmoine inattendu…

Venez découvrir cette cave remarquable et en apprendre un peu plus sur l’histoire et les témoins invisibles de l’histoire souterraine de Bayonne. Pour conclure la visite, plongez dans l’univers sonore exceptionnel de la cave CIAP. .

