AGENDA · Labastide-Esparbairenque
Visite guidée d’une chapelle romane, Église Saint-Sernin,, Labastide-Esparbairenque
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sernin, · Labastide-Esparbairenque
Informations pratiques
Visite guidée d’une chapelle romane 19 et 20 septembre Église Saint-Sernin, Aude
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Petite église préromane et romane, édifiée sur un ancien site cultuel païen.
Église Saint-Sernin, 11380 Labastide Esparbairenque Labastide-Esparbairenque 11380 Aude Occitanie +33612039748 petite église rurale romane, classée plateau du Sambrès près de Cubserviès
petite église pré-romane et romane sise sur un ancien site cultuel païen.
©hervé Pidoux