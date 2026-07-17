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Visite guidée d’une chapelle romane, Église Saint-Sernin,, Labastide-Esparbairenque

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sernin, · Labastide-Esparbairenque

Visite guidée d’une chapelle romane, Église Saint-Sernin,, Labastide-Esparbairenque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Sernin,
Adresse
11380 Labastide Esparbairenque
Ville
11380 Labastide-Esparbairenque
Département
Aude
Tarif
Gratuit.

Visite guidée d’une chapelle romane 19 et 20 septembre Église Saint-Sernin, Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Petite église préromane et romane, édifiée sur un ancien site cultuel païen.

Église Saint-Sernin, 11380 Labastide Esparbairenque Labastide-Esparbairenque 11380 Aude Occitanie +33612039748 petite église rurale romane, classée plateau du Sambrès près de Cubserviès
petite église pré-romane et romane sise sur un ancien site cultuel païen.

©hervé Pidoux