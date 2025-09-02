Visite guidée d’une collection de peintures Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet

Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28

Découvrez la beauté et l’histoire des Landes de Gascogne en visitant notre exceptionnelle collection permanente de 75 peintres et 170 tableaux du XIXe siècle à nos jours.

Le patrimoine naturel exceptionnel des Landes de Gascogne, les jeux de lumière qui l’enveloppent incitent à la balade.

Et si vous l’exploriez en remontant le temps dans les pas d’artistes peintres ?

Nous vous proposons un voyage esthétique et historique dans la galerie Jean Dubos. Ce bâtiment signé par l’architecte Claude Marty, conçu pour les nécessités de conservation des œuvres a été pensé pour être en parfaite harmonie avec les témoignages d’architecture traditionnelle et l’environnement végétal qui l’entourent .

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme.

Pour les visites de groupe, contacter directement le Conservatoire des Landes de Gascogne. .

