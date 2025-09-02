Visite guidée d’une collection de peintures Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet
Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-16
2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28
Découvrez la beauté et l’histoire des Landes de Gascogne en visitant notre exceptionnelle collection permanente de 75 peintres et 170 tableaux du XIXe siècle à nos jours.
Le patrimoine naturel exceptionnel des Landes de Gascogne, les jeux de lumière qui l’enveloppent incitent à la balade.
Et si vous l’exploriez en remontant le temps dans les pas d’artistes peintres ?
Nous vous proposons un voyage esthétique et historique dans la galerie Jean Dubos. Ce bâtiment signé par l’architecte Claude Marty, conçu pour les nécessités de conservation des œuvres a été pensé pour être en parfaite harmonie avec les témoignages d’architecture traditionnelle et l’environnement végétal qui l’entourent .
Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme.
Pour les visites de groupe, contacter directement le Conservatoire des Landes de Gascogne. .
Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine
L’événement Visite guidée d’une collection de peintures Sanguinet a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Grands Lacs