Visite guidée d’une demeure familiale érigée en 1767 et de son parc, dans le Roannais en pays de Charlieu., Château du Poyet, Pouilly-sous-Charlieu

Informations pratiques

Visite guidée d’une demeure familiale érigée en 1767 et de son parc, dans le Roannais en pays de Charlieu. Dimanche 20 septembre, 14h00 Château du Poyet Loire

20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À la découverte d’une maison restée pendant trois siècles le fief d’une des trois branches des Sainte-Colombe ( Ancienne et puissante famille originaire de Sainte-Colombe sur Gand (42) comprenant ceux de l’Aubépin ( Fourneaux, château de l’Aubépin, 42 ) et de Nanton ( Saint-Jean d’Ardière, château du Pizay, 69) . Rebâtie entièrement par Jean-Éléonor de Sainte-Colombe en 1767, Le Poyet, son parc, son potager et sa serre représente un exemple d’une noble demeure de campagne au XVIII ème siècle en région roannaise ( Pays de Charlieu ). Après une présentation générale sur le pont dormant qui enjambe d’anciennes douves, vous découvrirez la maison par le vestibule, avec un aperçu au salon de musique reconstitué par les propriétaires et de deux autres salles, dont les anciennes cuisines . Visite accompagnée du parc et du potager

Public concerné : Tout public

photos non autorisées à l’intérieur.

Gratuit sur réservation obligatoire. Sms sur mon portable ou mail, en précisant vos noms, votre no de téléphone et le nombre de personnes.Visites réparties en trois groupes de 25 personnes maximum. Début des visites ( Rdv au portai) à 14h, 15h et 16h

Parking fléché à gauche du portail d’entrée.

sergesaitta@me.com

Tel 0619924263

Château du Poyet 706 chemin du château 42720 Pouilly-sous-Charlieu Pouilly-sous-Charlieu 42720 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 619924263 [{« type »: « email », « value »: « sergesaitta@me.com »}] [{« link »: « mailto:sergesaitta@me.com »}] Une demeure familiale en Roannais au XVIII ème siècle édifiée sur les restes d’une ancienne maison forte à l’occasion du mariage de Jean-Louis-Éleonor de Sainte-Colombe avec Louise-Pétronille de Guillermin en 1767 . Visite extérieure et concerts. Parking

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©serge-joseph saitta