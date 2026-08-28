Visite guidée d’une distillerie d’huile essentielle dans la Drôme, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc

Informations pratiques

Visite guidée d’une distillerie d’huile essentielle dans la Drôme 18 – 20 septembre Distillerie des 4 Vallées Drôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au pied du Vercors, la Distillerie des 4 Vallées vous ouvre ses portes pour une visite guidée pédagogique, vivante et sensorielle. Ici, on ne “regarde” pas la lavande : on la comprend, on la sent, on apprend à la choisir et à l’utiliser.

Pendant 1h, votre guide vous emmène au cœur d’une exploitation familiale fondée en 1930, toujours en activité. Vous découvrez :

L’histoire de la lavande et pourquoi elle est devenue un pilier de notre quotidien (parfumerie, bien-être, usages domestiques, etc.).

Les grandes familles de lavandes : lavande fine, lavandin, lavande aspic… comment les différencier (culture, odeur, usages, rendements).

Les marchés et débouchés : à quoi servent les fleurs issues de milliers d’hectares cultivés en France (huiles essentielles, eaux florales, cosmétique, arômes…).

La distillation expliquée simplement : des méthodes traditionnelles aux procédés actuels (vocabulaire, étapes, logique “de la fleur au flacon”).

Un atelier olfactif interactif : comparaison guidée des profils aromatiques (lavande, lavandin, aspic) + repères concrets pour choisir selon vos besoins.

Une conclusion pratique : comment utiliser vos flacons d’huiles essentielles et d’eaux florales au quotidien, avec des conseils clairs et responsables.

Après la visite, vous pouvez prolonger l’expérience à votre rythme : espace “mémoire de la distillation” avec des anciens alambics, balade libre à proximité.

Points forts ☀️

Distillerie familiale depuis 1930 : un lieu authentique, un vrai savoir-faire vivant.

Visite complète et simple à comprendre : histoire, botanique, économie, technique… sans jargon inutile.

Atelier olfactif : on compare, on identifie, on retient (et on repart avec des repères).

Conseils d’usage concrets : vous savez quoi faire de vos huiles essentielles en rentrant.

Cadre exceptionnel au pied des montagnes du Vercors dans la Drôme : parfait pour une sortie famille, couple, groupe.

Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475222014 https://lavandes.fr/ https://reservation.lavandes.fr/;https://www.facebook.com/distillerie.lavande;https://www.instagram.com/distillerie.des.4.vallees/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lavandes.fr/ »}, {« owner »: {« uid »: 2470317, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T12:38:48.983Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contact@lavandes.fr », « response »: {« passId »: 433712620, « isPending »: false, « addressId »: 1053582}, « venueId »: 151931, « description »: « Une heure pour percer les secrets de la lavande (spoiler : c’est plus technique que tu crois)nnIci, on ne regarde pas des champs violets pour la photo : tu comprends comment une fleur devient huile essentielle, et tu apprends u00e0 reconnau00eetre les lavandes rien qu’u00e0 l’odeur.nnAu programme :nnLavande, lavandin, aspic : pas la mu00eame plante, pas le mu00eame usage u2014 tu apprends u00e0 les diffu00e9rencier u00e0 l’odeur et u00e0 la texture.nDe la fleur au flacon : la distillation expliquu00e9e simplement, sans jargon.nAtelier olfactif interactif : tu compares plusieurs profils aromatiques et tu repars avec des repu00e8res concrets pour choisir un produit.nConseils d’utilisation clairs pour tes flacons d’huile essentielle ou d’eau florale une fois rentru00e9 chez toi.nnEnsuite, prolonge l’expu00e9rience u00e0 ton rythme : espace du00e9diu00e9 aux anciens alambics, balade aux alentours, et boutique de producteurs franu00e7ais (plus de 300 ru00e9fu00e9rences). », « bookingEmail »: « contact@lavandes.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T12:38:48.732Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559420, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T12:38:48.832Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484041587, « id »: 1}, {« passId »: 484041588, « id »: 2}, {« passId »: 484041589, « id »: 3}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789740000000, « id »: 1}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 2}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 3}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T12:38:48.982Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433712620 »}] La Distillerie des 4 Vallées, à Chamaloc (Drôme), est une distillerie familiale active depuis 1930. Sur une exploitation agricole d’environ 30 hectares, elle cultive lavande et lavandin, distille sur place à la vapeur d’eau, propose des visites et ateliers (distillation, aromathérapie, randonnée au bord des champs) et accueille toute l’année une boutique de produits artisanaux, également disponible en ligne. Adresse : Distillerie des 4 Vallées, 302 chemin des Garandons, 26150 Chamaloc, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Lien Google Maps : https://share.google/vWk6EcJKBquruo3Wt

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00

Accessibilité : parking, toilettes, accès possible aux poussettes et personnes à mobilité réduite, chiens tenus en laisse, aire pour camping‐car

Langues parlées : français et anglais (documentation disponible en néerlandais et autres langues)

Au pied du Vercors, la Distillerie des 4 Vallées vous ouvre ses portes pour une visite guidée pédagogique, vivante et sensorielle. Ici, on ne “regarde” pas la lavande : on la comprend, on la sent, on…

©Focus Outdoor – Inspiration Vercors