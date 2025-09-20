Visite guidée d’une église à l’architecture harmonieuse Église Saint-Réol Ambonnay

Visite guidée d’une église à l’architecture harmonieuse Église Saint-Réol Ambonnay samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’une église à l’architecture harmonieuse 20 et 21 septembre Église Saint-Réol Marne

Durée de la visite : environ 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une équipe de bénévoles vous fera découvrir l’histoire de l’édifice et la vie de Saint-Réol, son saint patron.

Vous pourrez également profiter d’un agréable moment en complétant un quiz.

Église Saint-Réol rue saint-Vincent, 51150 Ambonnay Ambonnay 51150 Marne Grand Est 0631735679 Classée au titre des Monuments historiques en 1922, l’église Saint-Réol est un édifice de style roman du XIIe siècle, très harmonieux, qui bénéficiera prochainement d’une importante restauration.

Vous pourrez découvrir, sur la façade nord, sa fenêtre romane et son oculus. À l’intérieur, statues, décors peints, chapelles et vitraux sont remarquables. Parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

© ponsin Jean-guy