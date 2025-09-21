Visite guidée d’une église en briques de laitier Église Saint-Charles de Marnaval Saint-Dizier

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez l’architecture singulière de l’église et l’histoire industrielle qui a façonné sa construction.

Église Saint-Charles de Marnaval 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.37.31.50. »}] Inscrite au titre des monuments historiques depuis mars 2022, Saint-Charles de Marnaval est l’unique exemple d’une église construite en briques de laitier, issues des scories provenant de la briquerie située à côté des hauts fourneaux du pont de la Grotte, à 1 500 mètres de l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Frédéric Thore, OT Lac du Der