Visite guidée d’une église fortifiée Église Saint-Gorgon à Vertuzey Euville

Visite guidée d’une église fortifiée Église Saint-Gorgon à Vertuzey Euville samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’une église fortifiée 20 et 21 septembre Église Saint-Gorgon à Vertuzey Meuse

Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez l’église de Vertuzey lors d’une visite guidée, animée par Arthur Dolbois, vice-président de l’association Euville Patrimoine et Culture.

Église Saint-Gorgon à Vertuzey Place de l’église, 55200 Euville Euville 55200 Vertuzey Meuse Grand Est 06 06 57 52 50 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083200816959 Possédant une puissante tour carrée des XIIIᵉ‑XIVᵉ siècles, vestige d’une maison forte, ce bâtiment est devenu une église au XVIᵉ siècle. La tour est alors transformée en clocher et l’abside ainsi que la nef sont construites. L’église comporte des fenêtres de tir et une salle de refuge au-dessus de la nef.

Des travaux de restauration ont lieu en 2015. Le nettoyage du badigeon en 2017 fait apparaître de nombreuses peintures murales datant des années 1500, nécessitant alors la prolongation des travaux.

L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1999. Parking à proximité.

Découvrez l’église de Vertuzey lors d’une visite guidée, animée par Arthur Dolbois, vice-président de l’association Euville Patrimoine et Culture.

© Aline Maillard