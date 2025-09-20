Visite guidée d’une église remarquable Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune Strasbourg

Visite guidée d’une église remarquable Samedi 20 septembre, 11h00, 12h00, 13h00 Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune Bas-Rhin

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Suivez une visite guidée menée par Michel Riff pour découvrir l’histoire, l’architecture et les éléments remarquables d’une église emblématique.

Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune 3 place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388324161 https://www.saintpierrelejeune.org/ Trois églises ont été construites successivement au même endroit. Au début du Moyen Âge, une petite église, dédiée à saint Colomban – ou sainte Colombe – dont il subsiste sous le bas-côté extérieur Sud un caveau. En 1031 fut commencée la construction d’une église romane, pour un chapitre de chanoines. Il en reste le cloître et les étages inférieurs du clocher. Lors de sa consécration en 1053, probablement par le Pape Léon IX, l’église prit le nom de Saint-Pierre-le-Jeune pour la distinguer d’une autre église dédiée à saint Pierre, qui prit le nom de Saint-Pierre-le-Vieux.

L’église actuelle, commencée dans la seconde moitié du XIIIe siècle par le chœur, fut consacrée en 1320. Des chapelles s’ajoutèrent aux XIVe et XVe siècles. En 1524, l’église passe à la Réforme. En 1682, Louis XIV restaure une paroisse catholique à laquelle il donne le chœur ; un mur de séparation prenant appui sur le Jubé sépare alors le chœur de la nef. Il ne disparaitra qu’en 1898 lorsque, après la construction de l’église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, toute l’église redevient protestante. Une grande restauration est alors entreprise : les anciennes fresques sont mises à jour et restaurées.

L’église est classée monument historique depuis 1862, et son cloître est classé depuis 1999.

© Paroisse Saint-Pierre-le-Jeune