Visite guidée d’une exposition d’objets anciens liés à la vie rurale de la première moitié du XXème siècle, La Veillerie, La Selle-en-Luitré

Visite guidée d’une exposition d’objets anciens liés à la vie rurale de la première moitié du XXème siècle Samedi 27 juin, 14h00 La Veillerie Ille-et-Vilaine

Contribution symbolique : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Les objets anciens :

Lors de la visite de l’exposition, les participants pourront découvrir différents aspects de la vie rurale en première moitié du XXème siècle, ceci grâce aux nombreux objets exposés par thèmes. Des animateurs guideront la visite. Il sera aussi possible de parcourir l’expo en autonomie sachant que de nombreux objets sont explicitement référencés.

La confection de tourteaux :

A l’occasion de cette visite, un atelier de fabrication et dégustation de tourteaux (galettes de sarrasin épaisses -environ 1 cm- confectionnées traditionnellement dans notre région) permettra de faire connaître ce savoir-faire qui était en quasi extinction.

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Découvrir par thèmes : travail de la terre, artisanat, santé, vie domestique,… ce qui faisait la vie en milieu rural et ses savoir-faire. objets anciens

Objet pour mémoire