Visite guidée d’une exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes Musée du Désert Mialet samedi 20 septembre 2025.

Réservation obligatoire. 5,00 € pour les + de 10 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Laissez-vous guider dans cette exposition mettant en scène l’histoire des protestants en France.

Au cœur des Cévennes, dans la maison d’un chef camisard, le musée du Désert – tout récemment agrandi de nouvelles salles – met en scène l’histoire des protestants en France.

Le « Désert » en Cévennes ? C’était pour les protestants, sous le roi Louis XIV et ses successeurs, le temps de la persécution, de la clandestinité et de la résistance, pour la tolérance et la liberté de conscience.

Le lieu où a vécu Rolland, héros de la « guerre des camisards », porte ses traces : sa cachette, ses armes, sa bible.

Il abrite aujourd’hui une collection unique d’objets, d’archives, de tableaux et de livres, témoignant d’une histoire longue, inaugurée au XVIe siècle par la Réforme, et relancé par la Révolution française.

Musée du Désert Le Mas Soubeyran, 30140 Mialet, France

