Visite guidée d’une ferme monastique, Ferme monastique, Osmoy-Saint-Valery

Informations pratiques

Visite guidée d’une ferme monastique Samedi 19 septembre, 10h30 Ferme monastique Seine-Maritime

25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Réhabilitation de bâtiments et du pigeonnier d’une ancienne ferme monastique en locaux touristiques avec activité de maraichage

Un pot de l’amitié clôturera la visite avec les propriétaires du lieu

Ferme monastique Le Mesnil aux moines, 76660 Osmoy-Saint-Valery Osmoy-Saint-Valery 76660 Seine-Maritime Normandie 06 70 94 24 26 [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 94 24 26 »}] Ferme monastique restaurée avec ses bâtiments et pigeonnier, et activité de maraichage parking disponible

Réhabilitation de bâtiments et du pigeonnier d’une ancienne ferme monastique en locaux touristiques avec activité de maraichage

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