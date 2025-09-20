Visite guidée d’une gare de la Compagnie du PLM (Paris Lyon à la Méditerranée) Gare de Cordesse-Igornay Igornay

Visite guidée d’une gare de la Compagnie du PLM (Paris Lyon à la Méditerranée) 20 et 21 septembre Gare de Cordesse-Igornay Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la gare de Cordesse-Igornay, une gare de la Compagnie du PLM (Paris Lyon à la Méditerranée), et découvrez par la même occasion l’activité vélorail.

Plus d’informations : https://youtu.be/hlCYTcrlp0Q

Cette gare de 4e classe de la Compagnie du PLM permettait le chargement de minerais et le croisement des trains sur la ligne Autun-Saulieu-Avallon. Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© M. Blandin