Visite guidée d’une grande église néo-gothique Église Notre-Dame de la Nativité Fayl-Billot

Visite guidée d’une grande église néo-gothique Église Notre-Dame de la Nativité Fayl-Billot dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée d’une grande église néo-gothique Dimanche 21 septembre, 10h15, 14h15 Église Notre-Dame de la Nativité Haute-Marne

Visites guidées : le matin à 10h15 et 11h15 et l’après-midi à 14h15 et 17h (durée 1h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T12:15:00

Fin : 2025-09-21T14:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accompagné d’un guide, suivez l’une des 4 visites proposées pour découvrir l’histoire et les oeuvres d’art de la grande église néo-gothique de Fayl-Billot.

Église Notre-Dame de la Nativité 2 Pl. de l’Église, 52500 Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Fayl-Billot Haute-Marne Grand Est 03 25 88 19 62 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/ L’église Notre-Dame-en-sa-Nativité a été reconstruite entre 1865 et 1870 dans un style néogothique. Elle fut offerte à sa commune natale par Georges Darboy, archevêque de Paris, fusillé en 1871. Empruntant aux styles roman, gothique et byzantin, l’édifice s’impose par sa structure et par un clocher-porche terminé d’une flèche élancée.

L’ensemble de l’édifice a fait l’objet d’une restauration achevée en 2025. Accès libre

Journées européennes du patrimoine 2025

© Angélique Roze