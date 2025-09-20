Visite guidée d’une maison-atelier et de ses collections Maison Atelier Sergio-Molinier Poussan

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte du travail de sculpteur-designer de François Sergio

Avec Madeleine Sergio, la Maison Atelier du Parc d’Issanka à Poussan vous invite à découvrir un aspect méconnu de l’œuvre de François Sergio : son activité de sculpteur-designer.

À travers une collection de maquettes et de sculptures de meubles, le public pourra explorer un univers créatif alliant art, design et savoir-faire. Une immersion inédite dans l’œuvre d’un artiste aux multiples facettes.

Maison Atelier Sergio-Molinier Rue du Parc d’Issanka 34560 Poussan Poussan 34560 Hérault Occitanie 06 84 85 55 08 Maison Atelier de François (sculpteur) et Madeleine Sergio (peintre). Visite commentée de l’exposition des sculptures, de maquettes et de l’atelier de peinture, mosaïques Parking à proximité du site

©Madeleine Sergio