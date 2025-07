Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Offwiller

Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Offwiller dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord

42 rue de la Libération Offwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique. 0 .

42 rue de la Libération Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 31 31

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Come and discover a museum presenting the lives of 19th-century peasant-workers, their housing and domestic life.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBEWERBES] Entdecken Sie ein Museum, das das Leben der Arbeiter und Bauern im 19. Jahrhundert, ihre Wohnverhältnisse und ihr häusliches Leben vorstellt.

Italiano :

[Venite a scoprire un museo che presenta la vita dei contadini della classe operaia nel XIX secolo, le loro abitazioni e la loro vita domestica.

Espanol :

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Venga a descubrir un museo que presenta la vida de los campesinos obreros del siglo XIX, sus viviendas y su vida doméstica.

L’événement Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord Offwiller a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte