Visite guidée d’une miellerie Artolsheim jeudi 7 août 2025.

Visite guidée d’une miellerie

route de Strasbourg Artolsheim Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-07 10:00:00

2025-08-07 2025-08-21

La fabrication du miel n’aura bientôt plus de secret pour vous

La fabrication du miel n’aura bientôt plus de secret pour vous découverte des locaux, visionnage d’un film et possibilité d’acheter du miel. .

route de Strasbourg Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

English :

The making of honey will soon have no secrets for you

German :

Die Herstellung von Honig wird bald kein Geheimnis mehr für Sie sein

Italiano :

La produzione del miele non avrà più segreti per voi

Espanol :

La elaboración de la miel pronto dejará de tener secretos para ti

