Visite guidée d’une nécropole nationale Nécropole nationale Colmar

Visite guidée d’une nécropole nationale Nécropole nationale Colmar vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée d’une nécropole nationale 19 et 20 septembre Nécropole nationale European Collectivity of Alsace

Nombre de places limité. Durée : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’équipe du service départemental de l’ONaCVG du Haut-Rhin vous accueille au sein de la nécropole nationale de Colmar afin de vous présenter ce lieu de mémoire des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Un parcours au sein du cimetière militaire vous fera découvrir certaines de ses particularités.

Nécropole nationale Rue du Ladhof 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 67 28 00 70 [{« type »: « phone », « value »: « 03 67 28 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « sd68@onacvg.fr »}] La nécropole nationale de Colmar regroupe les corps de 2 278 combattants et autres victimes des deux guerres mondiales. L’histoire de ce lieu de recueillement et de mémoire, créé en 1958 et inauguré deux ans plus tard, y est dévoilée, ainsi que le parcours de quelques-unes des personnes qui y reposent. Places de stationnement à proximité.

L’équipe du service départemental de l’ONaCVG du Haut-Rhin vous accueille au sein de la nécropole nationale de Colmar afin de vous présenter ce lieu de mémoire des guerres de 1914-1918 et de Un au du…

© ONaCVG