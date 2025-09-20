Visite guidée d’une plâtrière de 1880 Arignac Arignac

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

️ À la découverte de la “Montagne à plâtre” – Visite guidée d’un site pré-industriel unique

Depuis janvier 2025, l’association Autour du Sédour fait revivre un ensemble pré-industriel oublié, dédié à la fabrication du plâtre, composé de trois fours et d’un moulin.

Installé au pied du Sédour, surnommé la « Montagne à plâtre », et bordé par la rivière Le Saurat, ce site témoigne des premiers pas de l’industrialisation du Tarasconnais et de l’histoire des hommes autour d’une richesse locale : le gypse.

Visites guidées

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre

– Départs à 10h et 14h

– Durée : environ 1h30

Visite à pied, en pleine nature, sur un sentier ombragé, accessible à tous mais non praticable pour les personnes à mobilité réduite.

Parcours de 2 km aller-retour

Prévoir des chaussures adaptées et de quoi assurer votre confort.

Point d’eau disponible sur place

Arignac 69 Place de la Mairie, 09400 Arignac Arignac 09400 Ariège Occitanie Salle des fêtes du village avec parking et zone de loisirs

