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Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine, Manoir du PETIT SERRANT, La Pointe

samedi 19 septembre 2026 · Manoir du PETIT SERRANT · La Pointe

Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine, Manoir du PETIT SERRANT, La Pointe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir du PETIT SERRANT
Adresse
2 quai de Port Boulet
Ville
49080 La Pointe
Département
Maine-et-Loire
Tarif
25 personnes max

Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine 19 et 20 septembre Manoir du PETIT SERRANT Maine-et-Loire

25 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Descriptif historique de la maison fait par Madame Crézé, propriétaire des lieux et visite libre des jardins.

Manoir du PETIT SERRANT 2 quai de Port Boulet La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire Visite guidée de la propriété parking devant le jardin public qui jouxte la maison
Descriptif historique de la maison fait par Madame Crézé, propriétaire des lieux et visite libre des jardins.

©Ségolène de Lambilly