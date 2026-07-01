Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine, Manoir du PETIT SERRANT, La Pointe
samedi 19 septembre 2026 · Manoir du PETIT SERRANT · La Pointe
Informations pratiques
Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine 19 et 20 septembre Manoir du PETIT SERRANT Maine-et-Loire
25 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Descriptif historique de la maison fait par Madame Crézé, propriétaire des lieux et visite libre des jardins.
Manoir du PETIT SERRANT 2 quai de Port Boulet La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire Visite guidée de la propriété parking devant le jardin public qui jouxte la maison
Descriptif historique de la maison fait par Madame Crézé, propriétaire des lieux et visite libre des jardins.
©Ségolène de Lambilly