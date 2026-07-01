Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine, Manoir du PETIT SERRANT, La Pointe

Informations pratiques

Visite guidée d’une propriété du 18ème siècle au confluent de la Loire et de la Maine 19 et 20 septembre Manoir du PETIT SERRANT Maine-et-Loire

25 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Descriptif historique de la maison fait par Madame Crézé, propriétaire des lieux et visite libre des jardins.

Manoir du PETIT SERRANT 2 quai de Port Boulet La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire Visite guidée de la propriété parking devant le jardin public qui jouxte la maison

Descriptif historique de la maison fait par Madame Crézé, propriétaire des lieux et visite libre des jardins.

©Ségolène de Lambilly