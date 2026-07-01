Visite guidée d’une superbe église romane et des travaux de restauration prévus, Église Saint-Étienne, Vignory

Informations pratiques

Visite guidée d’une superbe église romane et des travaux de restauration prévus Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h30 Église Saint-Étienne Haute-Marne

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir la splendide église romane Saint-Etienne de Vignory ! Le spécialiste de l’édifice vous plongera dans les étapes de sa construction, depuis la première moitié du XIe siècle jusqu’à sa restauration au milieu du XIXe siècle, ainsi que le riche mobilier du Moyen Âge.

Une attention particulière sera portée à l’évocation des futures campagnes de restauration qui verront le jour d’ici la fin de l’année.

Église Saint-Étienne 18 Rue du General Leclerc, 52320 Vignory, France Vignory 52320 Haute-Marne Grand Est +33325038080 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/vignory-eglise-saint-etienne-de-vignory-pcucha052v5007pr Consacrée vers 1052, l’église Saint-Étienne a vu le jour grâce à l’action des premiers seigneurs de Vignory, Gui Ier et son fils Roger. De cette époque date encore la nef à claire-voie aux chapiteaux sculptés ainsi que le chœur qui font sa renommée.

Dans la seconde moitié du XIIe siècle ont été ajoutés deux niveaux et une flèche en pierre au clocher (aujourd’hui masquée par une couverture en essentes de chêne) ; et, entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, des chapelles privées ou de confréries sont venues s’accoler au flanc sud de la nef.

Redécouverte en 1843 par Prosper Mérimée, alors Inspecteur des Monuments Historiques, elle a été l’objet d’une importante campagne de restauration conduite entre 1843 et 1852 par l’architecte Émile Boeswilwald.

Elle conserve un riche mobilier sculpté allant du XIVe siècle (Vierge à l’Enfant grandeur nature) au XVIIIe siècle (chaire à prêcher de J-B Bouchardon) en passant par le XVe siècle (« retable Bouvenot »). Parking.

Venez découvrir ou redécouvrir la splendide église romane Saint-Etienne de Vignory ! Le spécialiste de l’édifice vous plongera dans les étapes de sa construction, depuis la première moitié du XIe sa …

©Julien Marasi