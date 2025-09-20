Visite guidée d’une usine de méthanisation Usine de Méthanisation Fontrailles

Visite guidée d’une usine de méthanisation Samedi 20 septembre, 14h00 Usine de Méthanisation Hautes-Pyrénées

Réservation obligatoire.

Découvrez le fonctionnement d’une usine de méthanisation et comprenez comment les déchets organiques sont transformés en énergie renouvelable.

Une visite pédagogique pour mieux saisir les enjeux de la transition énergétique et du développement durable.

Usine de Méthanisation 21 Chem. du Lac, 65220 Fontrailles Fontrailles 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.35.50.88 »}]

© Agrogaz