Visite guidée d’une usine d’eau potable Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy Lafrançaise

Visite guidée d’une usine d’eau potable Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 Usine de production d’eau potable du Bas-Quercy Tarn-et-Garonne

Réservation obligatoire. Places limitées à 20 personnes par horaire. Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visites commentées de l’usine d’eau potable

Les membres du Syndicat des eaux vous accueillent pour une visite commentée de l’usine d’eau potable.

Découvrez les coulisses de la production d’une ressource essentielle : de la captation à la distribution, en passant par les étapes de traitement.

Une immersion instructive dans le fonctionnement de ce service public vital.

Usine de production d'eau potable du Bas-Quercy Rue de Rouméguil, 82130 Lafrançaise Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie

© Manon Bouysset