Informations pratiques

Unverre

Visite guidée d’Unverre

Place de l’église Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée permettant de découvrir le bourg et l’église d’Unverre. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Place de l’église Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour to explore the village and the church of Unverre. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN