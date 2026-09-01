Visite guidée d’Unverre Unverre
samedi 19 septembre 2026 · Unverre
Informations pratiques
Unverre
Visite guidée d’Unverre
Place de l’église Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée permettant de découvrir le bourg et l’église d’Unverre. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
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Place de l’église Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
A guided tour to explore the village and the church of Unverre. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.
L’événement Visite guidée d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN