Visite guidée : Durabilité et panorama sur cinq terrasses, Meredély Kert, Sé

Visite guidée : Durabilité et panorama sur cinq terrasses 5 et 6 juin Meredély Kert Vas

Entrée libre. Inscription obligatoire par courriel (skaperb.92@gmail.com). 20 personnes maximum par groupe. Attention : la visite guidée est uniquement en hongrois. Terrain escarpé, non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Visite de Meredély : Un voyage panoramique à travers cinq terrasses

Rejoignez-nous pour une promenade guidée unique au cœur du Meredély Kert, situé dans le pittoresque village de Sé. Dans le cadre du cycle « Rendez-vous aux jardins », nous vous ouvrons nos portes privées pour vous montrer comment un coteau escarpé peut se transformer en une oasis florissante et durable.

Au programme :

Lors de cette visite guidée, nous explorerons les cinq terrasses uniques de notre jardin de 1 650 mètres carrés. Nous partagerons avec vous l’histoire de sa création, notre philosophie de jardinage sans produits chimiques et notre engagement en faveur de la biodiversité. Vous découvrirez des arbres fruitiers centenaires, des massifs de vivaces éclatants et des magnolias rares, tout en profitant de vues panoramiques à couper le souffle depuis les terrasses. La visite se terminera par un échange informel autour d’une collation.

Dates et horaires :

Vendredi 5 juin 2026 : 15h00 – 17h00

Samedi 6 juin 2026 : 10h00 – 12h00

Informations importantes :

Langue : Veuillez noter que la visite guidée se déroule exclusivement en hongrois.

Inscription : La participation est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (20 personnes maximum par groupe).

Accessibilité : En raison du terrain escarpé, des escaliers et de l’aménagement en terrasses, le jardin n’est pas accessible aux fauteuils roulants ni aux poussettes.

Animaux de compagnie : Nous vous prions de ne pas amener de chiens dans le jardin.

Meredély Kert 9789 Sé, Petróci sétány 1. Sé 9789 Vas https://meredelykert.hu/ https://www.facebook.com/share/18hjq5agqH/ [{« type »: « email », « value »: « skaperb.92@gmail.com »}]

Visite de Meredély : Un voyage panoramique à travers cinq terrasses

©Meredély Kert