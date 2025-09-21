Visite guidée : échanges avec Christian Bollée, 5e descendant de l’inventeur de la machine à élever l’eau Le Petit Moulin d’Orbec Orbec

Visite guidée : échanges avec Christian Bollée, 5e descendant de l’inventeur de la machine à élever l’eau Dimanche 21 septembre, 10h00 Le Petit Moulin d’Orbec Calvados

Christian Bollée nous parlera des nombreuses inventions de la dynastie Bollée au XIXème siècle.

Le Petit moulin d'Orbec était un moulin à blé, déjà répertorié en 1130. En 1882 il a été racheté par la ville pour y installer une machine Bollée à élever l'eau. Cette machine a permis d'alimenter 30 fontaines publiques pour offrir une eau de source de qualité aux habitants. Aujourd'hui le moulin, la roue et la machine a ont été restaurés. La machine qui alimente des jets d'eau est remise en fonction pour les visiteurs.

Les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition « l’age d’Or des moulins de l’Orbiquet » qui retrace l’histoire de la rivière, et du développement des moulins au XIXè siècle qui ont permis l’essor industriel de la vallée de l’Orbiquet. Parking place de l’église et à l’entrée du parc de loisirs

