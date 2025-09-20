Visite guidée Écomusée avec l’architecte Jean-François Lyon-Caen Écomusée du clos Parchet Samoëns

Gratuit, événement au chapeau : adhésion ou don bienvenue pour l’association les Amis de la Ferme

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite et échanges avec Jean-François Lyon-Caen (architecte, ENSAG), Claudine Barrioz (Maisons Paysannes) et Dominique Abry-Deffayet (ethnolinguiste)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025 sur le thème du Patrimoine architectural, les Amis de la Ferme de l’écomusée du Clos Parchet vous invitent à cette après-midi de visites et d’échanges sur la composition spatiale et constructive de la maison paysanne savoyarde.

Jean-François Lyon-Caen est architecte et a fondé le master recherche « Montagnes, Architecture et Paysage » à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG). Claudine Barrioz est déléguée départementale pour les Pays de Savoie de l’association Maisons paysannes de France, association nationale de sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager. Dominique Abry-Deffayet est ethnolinguiste. Ensemble, ils vont présenter spécificités des matériaux locaux et de l’architecture traditionnelle de la vallée du Giffre.

Week-end 20 et 21 septembre

14h Visite par Jean-François Lyon-Caen (le samedi sous réserve de confirmation), Claudine Barrioz et Dominique Abry-Deffayet

15h30 Discussions

Rencontres gratuites, adhésions ou dons à l’association des Amis de la Ferme du Clos Parchet bienvenus.

Découverte de l’écomusée uniquement en suivant une des visites proposées, entrée libre pour l’exposition hommage à Pierre (1919-2006) et Simone Déchavassine (1932-2024).

Tout l’automne

Visite possible sur les horaires habituels et sur demande en visite privée.

Écomusée du clos Parchet 153 Chemin rural du Clos Parchet, 74340 Samoëns Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)7 66 70 23 93 https://leclosparchet.fr [{« link »: « https://leclosparchet.fr/contact/ »}] Le bâtiment est inscrit aux monuments historiques et la collection inventoriée par une ethnologue. Les guides du patrimoine Savoie Mont Blanc évoquent la mémoire des anciens montagnards astreints à une vie mouvementée sur les pentes de la haute vallée du Giffre. Accès: À 5 km du bourg de Samöens, direction Morzine par le col de Joux-Plane. Altitude 1000 mètre. Stationner au bord de la route et emprunter le chemin à pied (200 mètres) pour accéder à l’ancienne ferme (possibilité de parking à proximité pour les Personnes à Mobilité Réduite uniquement, musée accessible aux PMR).

© Écomusée du Clos Parchet