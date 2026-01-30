Visite guidée Ecosystèmes dunaires et gestion du littoral angloy Plage des Corsaires Anglet

Visite guidée Ecosystèmes dunaires et gestion du littoral angloy

Plage des Corsaires Avenue des Corsaires Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Les dunes des plages angloyes, habitat à enjeux en raison de leur biodiversité floristique agissent comme une barrière naturelle lors des tempêtes et des fortes marées. Menacées par le recul du trait de côte qui s’amplifie avec le changement climatique, il est nécessaire d’y réaliser des actions permettant de ralentir ce processus d’érosion.

Entre biodiversité et stratégie de gestion du trait de côte, découvrez toutes les particularités de notre littoral angloy.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public à partir de 10 ans. .

Plage des Corsaires Avenue des Corsaires Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

