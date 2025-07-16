Visite guidée Centre de découverte du Moyen Age Égletons

Visite guidée Centre de découverte du Moyen Age Égletons mercredi 16 juillet 2025.

Visite guidée

Centre de découverte du Moyen Age Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-19 2025-07-23 2025-07-26 2025-07-30 2025-08-02 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30

Visite guidée du Centre de découverte du Moyen-Age

Tous les mercredis et samedis du 9 juillet au 31 août 2025 à 10h30 tarif plein 5 euros et tarif réduit 3euros, sur réservation. .

Centre de découverte du Moyen Age Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

English : Visite guidée

German : Visite guidée

Italiano :

Espanol : Visite guidée

L’événement Visite guidée Égletons a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières