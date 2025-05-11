Visite guidée église de Thuret Thuret

Visite guidée église de Thuret Thuret dimanche 11 mai 2025.

1 place de l’église Thuret Puy-de-Dôme

Début : Dimanche 2025-05-11

fin : 2025-07-20

2025-05-11 2025-07-20 2025-09-07

Venez découvrir l’église de Thuret à travers ses chapiteaux historiés romans !

1 place de l’église Thuret 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 10 14 18 vademecumguides@gmail.com

English :

Come and discover the church of Thuret through its historic Romanesque capitals!

German :

Entdecken Sie die Kirche von Thuret anhand ihrer historisierenden romanischen Kapitelle!

Italiano :

Venite a scoprire la chiesa di Thuret attraverso i suoi storici capitelli romanici!

Espanol :

Venga a descubrir la iglesia de Thuret a través de sus capiteles románicos históricos

