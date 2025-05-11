Visite guidée église de Thuret Thuret
Visite guidée église de Thuret Thuret dimanche 11 mai 2025.
1 place de l’église Thuret Puy-de-Dôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant de moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-05-11
fin : 2025-07-20
Date(s) :
2025-05-11 2025-07-20 2025-09-07
Venez découvrir l’église de Thuret à travers ses chapiteaux historiés romans !
1 place de l’église Thuret 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 10 14 18 vademecumguides@gmail.com
English :
Come and discover the church of Thuret through its historic Romanesque capitals!
German :
Entdecken Sie die Kirche von Thuret anhand ihrer historisierenden romanischen Kapitelle!
Italiano :
Venite a scoprire la chiesa di Thuret attraverso i suoi storici capitelli romanici!
Espanol :
Venga a descubrir la iglesia de Thuret a través de sus capiteles románicos históricos
