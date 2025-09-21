Visite guidée Église du prieuré Saint-Nicolas, actuelle église Saint-Nicolas Beaulieu

Visite guidée Église du prieuré Saint-Nicolas, actuelle église Saint-Nicolas Beaulieu dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 11h00 Église du prieuré Saint-Nicolas, actuelle église Saint-Nicolas Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqué par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle. Peintures du XIIIe et XVIe siècle et un remarquable retable du XVIIIe siècle, en compagnie d’une spécialiste, Madame Rive.

Église du prieuré Saint-Nicolas, actuelle église Saint-Nicolas 6 Rue des Fauziéres, 36310 Beaulieu, France Beaulieu 36310 Indre Centre-Val de Loire Jusqu’à la Révolution, Beaulieu, aux confins du Berry et de la Marche limousine, était un prieuré dépendant de l’abbaye d’Augustins de Bénévent, dans le diocèse de Limoges. Il fut vendu comme bien national en 1791. Le logis prioral fut démoli au début du XXe siècle et une maison sans caractère fut édifiée sur ses fondations. L’église Saint-Nicolas fut construite à l’époque romane, peut-être dès la fin du XIe siècle. L’édifice a subi au cours des siècles de nombreuses transformations et des destructions partielles. La nef, à vaisseau unique, est couverte d’un lambris en berceau et n’est éclairée que par une seule fenêtre percée dans le mur sud. L’église était probablement divisée par un transept comme semble l’indiquer la présence de deux chapelles ouvertes au nord et au sud qui durent remplacer les bras du transept, les piliers situés à l’intersection de la nef et du choeur ainsi que des colonnes engagées dans les murs des chapelles. Le choeur, à une travée éclairée par trois baies en plein cintre, se termine par un chevet plat. Le principal intérêt de cet édifice réside dans les peintures murales de l’époque gothique qui couvrent les murs et la voûte du choeur. Découvertes en 1994, lors du démontage du retable du maître-autel, les peintures du mur est du choeur ont été restaurées en 1996. Des scènes fragmentaires datant des 13e et XIVe siècles, voire du début du XVe siècle, peintes en trois couches, se juxtaposent ou se superposent par endroits, de telle sorte qu’il est malaisé de les discerner. Un Jugement dernier occupe la partie haute du mur, sur toute la surface située entre le cintre de la voûte et la baie d’axe. Le Christ en Majesté est accompagné des anges de la Résurrection et des anges portant les instruments de la Passion. Dans les écoinçons est peinte la Résurrection des Morts, que surmonte la représentation d’une vision de l’Apocalypse, et la Séparation des élus et des damnés. Le tétramorphe était peint sur la voûte. L’Annonciation est visible sur la partie droite du mur. Un autre fragment subsistant montre sans doute les bûcherons du miracle de Saint-Martin dit du Pin abattu.

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqué par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle. Peintures du XIIIe et XVIe et…

©Destination Brenne