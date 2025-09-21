Visite guidée Église Notre-Dame Boulogne-Billancourt

Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique. Depuis janvier 2025, la plus ancienne église de la ville est devenue une basilique, la première des Hauts-de-Seine.

Église Notre-Dame 2 Rue de l'Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146999920 http://www.notredamedeboulogne.fr Métro. ligne10- bus: 123,260,460

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt