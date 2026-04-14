Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le bourg Le Quillio

Le Quillio

Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance

Le bourg Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le Quillio Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Du 10 juillet au 28 août, le vendredi de 10h30 à 11h30, visite guidée, le sanctuaire a été bâti à la grande période de la manufacture des Toiles Bretagnes . L’ensemble du sanctuaire est composé de l’église avec son porche Sud richement décoré et les éléments d’un des rares enclos paroissiaux encore présent. De nombreux éléments remarquables proviennent de l’ancienne abbaye de Bon-Repos dont le portail en fer forgé. Enfin, le cimetière ceinturant l’église, compte les tombes de nombreux marchands des toiles de lin et riches donateurs pour la construction de l’édifice religieux.

Pas d’inscription, se présenter à l’entrée de l’édifice quelques minutes avant le début de la visite. Gratuit. .

Le bourg Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17

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L’événement Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le Quillio a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Bretagne Centre