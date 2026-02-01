Visite guidée Eglise Notre Dame de la Paix Sélestat

Visite guidée Eglise Notre Dame de la Paix

Avenue Louis Pasteur Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 15:15:00

Date(s) :

2026-02-28

RDV à l’Église Notre Dame de la Paix pour une visite guidée de la benjamine des églises de Sélestat

Au cœur du quartier du Heyden, Notre-Dame de la Paix est la plus jeune des églises sélestadiennes. Construite entre 1957 et 1960, son architecture est résolument moderne et caractéristique de son époque avec un décor d’une extrême sobriété et l’emploi généralisé du béton. Au fil des anecdotes sur l’histoire de ses vitraux et de ses cloches, vous en saurez plus sur cette église méconnue. .

Avenue Louis Pasteur Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Meet at the Church of Our Lady of Peace for a guided tour of the youngest church in Sélestat

