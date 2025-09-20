Visite guidée Église Notre-Dame Tilly

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqué par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle. Décor peint des XVe et XVIe siècles d’un saint Christophe au milieu d’une rivière peuplée de poisons et d’un saint Nicolas ressuscitant les trois enfants.

Église Notre-Dame 5 Place de l’Eglise, 36310 Tilly, France Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire 0254257190 L’église Notre-Dame de Tilly appartenait, au Moyen Age, à un prieuré lui-même dépendant de l’abbaye bénédictine Saint-Sauveur de Charroux. Bien que l’histoire du prieuré de Tilly ne puisse être véritablement retracée, il en est fait mention à deux reprises. Tout d’abord en 1096 ou 1099 puis encore en 1471 sur la liste établie lors du concordat entre l’abbé de Charroux et les prieurés relevant du monastère poitevin. L’église se dresse sur un terre-plein entouré de fossés. Des bâtiments situés à proximité occupent, selon ce qui demeure une hypothèse, l’emplacement de l’ancien logis prieural et de ses dépendances. La construction de l’église se situe à la charnière entre la fin de l’époque romane et le début du gothique, ainsi que ses caractères architecturaux et son décor sculpté en témoignent. La restauration partielle de la nef est estimée aux alentours de 1460-1465 et l’installation des décors est intervenue seulement à la fin du XVe siècle. La mise en place du clocher se situe entre 1488 et 1493. Il fut profondément remanié en 1737.

L’édifice se compose d’une nef rectangulaire, suivie d’un chœur plus étroit terminé par un chevet plat. Une sacristie est ajoutée, en 1851, sur le mur sud du chœur. Le clocher surmonte la façade occidentale ouverte en son centre par une porte en arc brisé. Les peintures murales gothiques du mur nord de la nef, mises au jour en 1975, constituent l’intérêt majeur de cette église. Elles décrivent trois scènes : la légende de saint Christophe en passeur ; saint Nicolas ressuscitant les trois enfants jetés au saloir et enfin, la pesée des âmes.

