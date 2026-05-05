Saint-Caradec

Visite guidée église paroissiale

Place de l’église Saint-Caradec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-03 11:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Le lundi, du 6 juillet au 24 août, visite guidée .

L’église comprend des chefs d’œuvre du XVIIIème et XXème siècles mais également très contemporains dont les retables récemment restaurés. Plusieurs éléments vont attirer votre attention tels que les grandes fresques, d’après l’œuvre du peintre Alain Thomas, le chemin de croix de style art déco, gravé sur des ardoises de Trélazé. La crypte, qui abrite une saisissante mise au tombeau, sera ouverte lors de cette visite guidée. .

Place de l’église Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17

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L’événement Visite guidée église paroissiale Saint-Caradec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Centre